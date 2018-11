Neuer Farbanstrich soll Rathaus Glanz verleihen

Das Blaubeurer Rathaus ist derzeit dick eingepackt – und zwar in blau. Grund ist die Sanierung der Fassade. Das Rathaus soll einen neuen Farbanstrich erhalten. Die Maßnahme hat der hiesige Gemeinderat abgesegnet. Laut dem Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) wird mit Kosten von 65 000 Euro gerechnet. „Zu diesem Betrag haben wir auch die Arbeiten vergeben. Nicht darin enthalten und ausgespart ist die Südseite des Rathauses, da dort noch anderweitige Arbeiten für die Zukunft anstehen“, so das Stadtoberhaupt. Bisher liegen die Arbeiten im Zeitplan, so dass die Stadtverwaltung hoffe, dass das Rathaus Mitte Dezember in neuem Glanz erstrahlt.