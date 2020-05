Neue Lockerungen der Coronaregelungen in Blaubeuren

Nach weiteren Lockerungen der aktuellen Landesverordnung dürfen in Baden-Württemberg seit Montag, 11. Mai, unter strengen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen Musik- und Jugendkunstschulen wieder öffnen. Blaubeurens Musikschulleiter Tim Beck und sein Stellvertreter Hans Mohr haben dazu für den Zweckverband Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen einen Hygieneplan erarbeitet und mit allen Lehrkräften besprochen. Das URMU sowie die Tourist Information stehen ab Freitag den Gästen wieder offen und auch das Heimatmuseum ist geöffnet.

Ebenso können Dienstleister wie Sonnen-, Massage- oder Nagel- und Tattoo-/Piercingstudios wieder öffnen. Auch Spielbanken ohne gastronomisches Angebot und Fahrschulen, Sportboothäfen und Luftsport können ihren Betrieb wieder starten. Kontaktloser Sport im Freien und Sport mit Tieren, wie Reitanlagen oder Hundeschulen, ist seit dem vergangenen Montag ebenfalls wieder erlaubt und die Besuchsbeschränkungen in Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen wurden gelockert.

Noch vor Pfingsten sollen dann nacheinander weitere Lockerungen freigegeben werden. So ist eine Öffnung der Grundschulen für Viertklässler ab der nächsten Woche vorgesehen. Eine weitere Öffnung ist nach den Pfingstferien in einem rollierenden System vorgesehen. Eltern und SchülerInnen werden von den Schulen direkt informiert. Der Start in den weiterführenden Schulen wurde von den Schulleitungen in Abstimmung mit der Stadt als Schulträger trotz des immensen Aufwandes gut bewältigt. Auch das Angebot der Notbetreuung ist sowohl in den Kindereinrichtungen als auch an den Schulen etabliert.

Ab dem 18. Mai dürfen in Baden-Württemberg die Gastronomie im Außen- und Innenbereich sowie die Ferienwohnungen und Campingplätze, jeweils für Selbstversorger wieder schrittweise öffnen. In einem weiteren Schritt sollen dann ab 29. Mai sonstige Beherbergungsbetriebe wie Hotels sowie Freizeitparks folgen. Beim Wohnmobilstellplatz bei der Dieter-Baumann-Sporthalle wird derzeit geprüft, ob für „Selbstversorger“ eine Öffnung zum 18. Mai möglich sein wird.

Der Betrieb des Freibades (Mühlweg 16, Blaubeuren) der BlautopfBäder wird bis zum 24. Mai untersagt. Die Vorbereitungen zum Beginn der Freibadsaison laufen, aber wann, ob und in welchem Umfang geöffnet werden kann ist auf Grund der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht vorhersehbar.

Das Dienstleistungsangebot im Rathaus und den Ortsverwaltungen steht Bürgern nach wie vor umfassend zur Verfügung. Bis auf Weiteres ist jedoch noch eine Terminvereinbarung mit den jeweiligen Sachbearbeitern erforderlich. Außerdem gilt wie im Einzelhandel Maskenpflicht im Rathaus. Gerne können Bürger ihr Anliegen telefonisch oder auch per mail erledigen. Sofern der zuständige Sachbearbeiter bekannt ist, rufen Bürger diesen gerne direkt an. Ansonsten bittet die Verwaltung, sich entweder unter der Telefonnummer 07344/966 90 an die Zentrale zu wenden oder per E-Mail an info@blaubeuren.de mit den Mitarbeitern Kontakt aufzunehmen. Die Ortsverwaltungen sind unter den bekannten Rufnummern oder per E-Mail zu den Dienstzeiten erreichbar.