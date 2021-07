Neue Intensivstation Blaubeuren ist fast fertig

Es ist noch gar nicht so lange her, da schwebten die Bauelemente für die neue Blaubeurer Intensivstation mit dem Kran auf das Dach des Klinikums. Jetzt geht es im Blaubeurer Krankenhaus stramm auf die Fertigstellung zu, denn die Arbeiten an der Intensivstation im Alb-Donau Klinikum Blaubeuren sind in den letzten Zügen und gehen gut voran, das teilt die Klinikleitung mit.

In dieser und in der kommenden Woche werden bereits die Möbel eingebaut. Da gibt es sind viele Details, die den Mitarbeitern helfen. So gibt es zum Beispiel im Arbeitsraum einige Apothekerschränke. Wie praktisch diese im Alltag sind, wissen viele, die so einen Auszug in ihrer Küche haben. Auch Durchreichen von einem Flur zum Arbeitsraum helfen den Mitarbeitern, Wege zu sparen und dadurch effektiv zu arbeiten.

Deutliche Verbesserung der Kapazitäten

Auch die Türen und Schiebetüren werden derzeit eingebaut. Die Wände sind schon weitgehend gestrichen und erste Leuchten sind schon an der Decke. Nächste Woche beginnt der Einbau der Decken- und Wandversorgungseinheiten, die für eine Intensivstation sehr wichtig sind. Anfang August wird dann das Patientenmonitoring eingebaut.

Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Intensivstation Stück für Stück auf den Betrieb vorbereitet. Sobald in den neuen Räumen alles fertig ist, können dann im September Patienten und Mitarbeiter in die neue und wesentlich größere Intensivstation umziehen. Dann stehen im Alb-Donau Klinikum Blaubeuren acht Intensivbetten und vier Intermediate Care Betten zur Verfügung.