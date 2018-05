Neue Ideen: Die Sommerbühne wird bunter

Die Top-Acts auf der Sommerbühne stehen fest: Kabarettist Gerhard Polt ist demnächst ausverkauft. Auch Jazz-Altmeister Doldinger mit seiner Band „Passport“ ist sehr beliebt. Solche Klassiker gelten als Aushängeschild des nicht-kommerziellen Kulturprojekts am Blautopf, das dieses Jahr in die 14. Spielzeit startet. Doch die Sommerbühne bietet noch mehr: Vom 13. Juli bis zum 11. August gibt es insgesamt 14 Abendtermine, einer spannender als der andere: Die eigentliche Sensation am Blautopf ist das vielfältige Angebot. Neue Bands mit neuen Musikrichtungen locken das Publikum, darunter Balkan Brass, Gospel und Gipsy.

Geheimtipp für den 14. Juli

„Bubliczki“ heißt die Band, die gleich am ersten Samstag, 14. Juli, ab 20 Uhr am Blautopf zu erleben ist – bisher ein Geheimtipp für Balkan-Beat-Fans. Das wird sich bald ändern. Wenn die Formation nur halb so gut ist wie das geniale Video, das auf der Homepage der Sommerbühne abrufbar ist, erwartet die Sommerbühnen-Fans an diesem Abend eine Mega-Party zum Abtanzen – mit wilden Bläsern und temperamentvollen Tänzerinnen, die ihre Röcke fliegen lassen: eine explosive Mischung aus Tradition und Moderne, von jungen Musikern aus dem Osten völlig neu übersetzt. Einige Ulmer Balkan-Beat-Fans sind schon aufgesprungen und haben Karten gekauft. Sie kennen solche Bands vom Internationalen Donaufest in Ulm und haben längst Feuer gefangen.

„Wir haben auch bei anderen Angeboten bereits eine rege Nachfrage von Musik-Liebhabern aus ganz Süddeutschland, vor allem auf der Achse München – Ulm – Stuttgart“, berichtet Peter Imhof, der gemeinsam mit Team-Partner Stefan Gebhardt und einer Handvoll weiterer Ehrenamtlicher das umfangreiche Programm stemmt: „Wir haben auch in Blaubeuren und auf der Schwäbischen Alb ein festes Stammpublikum, aber gerade da wär eigentlich noch mehr drin.“ Auswahl gibt es genug: Die Ulmer Sängerin Siyou kommt am Freitag, 13. Juli, ab 20 Uhr mit einem großen Gospelchor zum Charity-Konzert zugunsten des Matthäus-Alber-Hauses in Blaubeuren. Veranstalter ist der evangelische Kirchenbezirk Blaubeuren, der auf zahlreiche Gäste hofft.

Auch die ungarische Gipsy-Band „Foaie Verde“ am Freitag, 27. Juli, ab 19.30 Uhr ist eine echte Attraktion – mit „Jazzmichl“ als Vorgruppe, eine in Blaubeuren bestens bekannte Easy-Jazz-Formation. Zu den lokalen Top-Acts gehören natürlich auch die Blaubeurer Stadtkapelle und die „Arge Blautopf“ mit ihren multimedial präsentierten Forschungsergebnissen aus der Blauhöhle: Die Sommerbühne war schon immer auch ein Forum für einheimische Vereine und Künstler, denen diese Profi-Bühne eine attraktive Auftrittsgelegenheit bietet.

„Fenster in die Welt“

Gleichzeitig ist die Sommerbühne ein „Fenster in die Welt“ mit internationalen Künstlern, Kabarettisten und Musikern, darunter neben bekannten Stars auch noch weniger bekannte Namen. Ola Onabule zum Beispiel ist ein Sänger aus England mit starker Ausstrahlung, der bei kleinen, aber feinen internationalen Jazz-Festivals oft als Hauptattraktion angekündigt wird. Auch er ist einen Besuch auf der Sommerbühne wert, ebenso das „Foosion Ensemble“ mit elf jungen A-Capella-Sängern. „Gerade bei solchen Künstlern wünschen wir uns vom Publikum mehr Experimentierfreude, mehr Spaß am Entdecken von neuen Kulturgenüssen“, sagt Imhof: „Große Namen sind nicht alles. Unsere Sommerbühne lebt auch von Vielfalt und Abwechslung.“