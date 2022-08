Nachtwächterführung mit Heribert durch Blaubeuren

Nachtwächter Heribert startet am Freitag, 12. August, bei Anbruch der Dunkelheit seinen Streifgang durch die Blaubeurer Innenstadt. Während er die Sicherheit der Gässchen und Plätze vor Torschluss kontrolliert, gibt er einen Einblick in seine tägliche Arbeit und berichtet mit so manchem Geschichtle aus der Blaubeurer Geschichte. Treffpunkt ist um 21 Uhr vor der Tourist Information am Kirchplatz. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Tourist Info Blaubeuren um Anmeldung (07344/ 9669-918 oder per E-Mail an tourist@blaubeuren.de).