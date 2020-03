Nachbarschaftshilfe ist organisiert - das sind die Helfer

Erst kürzlich hat Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold die Blaubeurer dazu aufgerufen, sich für eine Nachbarschaftshilfe für ältere und kranke Mitbürger zu melden.

Nach zahlreichen Rückmeldungen hat nun die Tourist-Info zusammen mit der Bürgerstiftung ein Netzwerk mit vielen Ehrenamtlichen aufgebaut, das die Versorgung in Zeiten der Coronakrise gewährleisten soll.

In der jüngsten Ausgabe des Gemeindeblattes und auf der Internetseite der Stadt hat Seibold vor rund einer Woche seinen Aufruf veröffentlicht, um für hilfsbedürftige, vor allem für ältere und kranke Mitbürger, eine Nachbarschaftshilfe mit Einkaufsdienst aufzubauen. Viele Blaubeurer Bürger haben sich daraufhin gemeldet.

Hilfe in allen Ortsteilen

Die Tourist-Info konnte so zusammen mit der Bürgerstiftung die Angebote koordinieren und ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen aufbauen, das sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten und Ortsteilen agieren wird.

Die freiwilligen Helfer nehmen dabei telefonisch die dringend notwendigen Besorgungen entgegen und erledigen diese für ihre hilfebedürftigen Mitbürger. Bürgermeister Jörg Seibold bittet darum von dem Dienst rege Gebrauch zu machen wenn wirklich Hilfe benötigt wird.

Wer Fragen zu der Nachbarschaftshilfe hat, oder selbst gerne mithelfen möchte, kann sich bei der städtischen Tourist-Info melden. Diese erreichen Interessierte unter der Telefonnummer 07344 / 966990 oder per E-Mail: tourist@blaubeuren.de

Kontakt zu den Helfern

Kernstadt Blaubeuren

Balzer Steffen 0151-29508349

Barron Sylvia u. Josua 0174/9707235

Bayer Marianne 07344/1792268

Breithaupt Familie 07344/929385

Bucher Vicki 0157/89291547

Daur Manfred 07344/6915

Emmerich Sabine 07344/5242

Gronerth Nina 0152/04970427

Hafner Hannah 07344/6833

Hafner Anne 07344/6833

Kogel Manuela 01523/4016580

Lehnhardt Wilma 0151/29508349

Neumüller Familie 07344/922056

Rettenmeier Johannes 07344/919136

Riedmiller Nadine 0172/1468715

Schurr Birgit 0176/42653433

Stemann Nina 0178/8060070

Straub Carmen 07344/923924

Thiemann Birgit 0171/4907239

Traub Christine 0179/7919147

Unsöld Marlene 0151/62821626

Asch

Fahrner Arthur 07344/4576

Geiselhart Anja 0172/8034466

Mattheis Roland 07344/9174753

Meindl Thomas 0151/40364602

Schanzel Mariana 0157/58317741

Schmid Renate 07344/4466

Söll Claudia 07344/4407

Stetter Irene 07344/9174753

Gerhausen

Akgün Gamze 0173/2536717

Brugger Tobias 0176/20908045

Glöckler Patrick 0176/32469554

Madsack Marco 0172/5878033

Roth Petra 0163/6600266

Söll Marianne 07344/3687

Beiningen

Bührle Johannes 0176/50400133

Fabregat Anna 0176/64896894

Fromm Dieter 07344/928034

Kuzu Arzu 0172/5413097

Mörseburg Michael 07344/917488

Stegmüller Manuel 0152/59227896

Tappmeier Manuel 0151/70612480

Ziegler Michael 0173/2618187

Zeiner Lea

Pappelau

Bertsch Anita 0152/03626793

Bux Johannes 0176/22509701

Ganzenmüller Maria 0157/53416305

Heigl-Ganzenmüller Renate 07344/919555

Holl Michael 0178/5611166

Huber Manuel 0157/36816582

Mayer Stefan 0171/3155964

Seidel Rudi 07344/3363

Stark Michael 07344/917478

Wieland Janine 07344/9246080

Seißen

Anhorn Julia 01590/3761 080

Bosch Jürgen 07344/6453

Denzer Ralf und Ute 0171/5287220

Gassmann Gebhard 0159/08466398

Götz Katarine 07344/929610

Lohrmann Christel 07344/6322

Reyinger Jürgen 0174/3320816

Richter Gabi 07344/952867

Schumacher Sabrina 0162/9151404

Klaus Manuela 07344/179488

Klaus Frank 07344/179488

Sonderbuch

Nouna Jennifer 0176/345 71 493

Weiler

Krauße Susanne 07344/5585

Schneider Claudia 07344/1778130