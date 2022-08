Nach Rottenacker und durch das Donauried

Die Ortsgruppe Blaubeuren des Schwäbischen Albvereins, wandert am Mittwoch, 31. August, über den Silberberg zum Heimatmuseum „Wirtles Haus“ in Rottenacker. Über die Donau geht’s zur Einkehr in der Fischerhütte am Seerosenteich und durch das Rottenacker Ried nach Dintenhofen. Die Streckenlänge beträgt ungefähr sieben Kilometer, Auf- und Abstiege insgesamt etwa 100 Höhenmeter. Treffpunkt zur Bahnfahrt nach Rottenacker ist am Bahnhof Blaubeuren um 12.30 Uhr. Die Rückkehr ist um 18.30 Uhr. Anmeldung bis 29. August bei Hans Ritter, Telefon: 07344 / 1799936