Das Konzert zur Marktzeit am Samstag, 9. Juli, um 11 Uhr in der Blaubeurer Stadtkirche muss wegen Coronafällen bei den Ausführenden des Schneewittchen-Trios entfallen. Bei der nächsten Musik zur Marktzeit am Samstag, 16. Juli, treten Schülerinnen und Schüler der Musikschule Blaubeuren in der Stadtkirche auf. Infos gibt es unter www.kirchenmusik-blaubeuren.de.