Musik wummert aus dem Zentrum Blaubeurens

Die nächste Aktion steht schon fest: Die Kulturinitiative „Blautöne“ präsentiert am Sonntag, 16. August, von 11.30 bis 19 Uhr den dritten Blaubeurer Bardentreff. 15 Musiker und Gruppen an vier Spielorten in der Innenstadt warten auf Musikbegeisterte. Dabei gelten, so betont die Kulturinitiative, die entsprechenden Corona-Regelungen, die es zu beachten gilt.