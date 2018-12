Musik bereichert den Schulalltag und stärkt den Umgang miteinander

Heidrun Fleischer strahlt. Die Freude der Schulleiterin des Joachim-Hahn-Gymnasiums ist groß. Zugleich ist sie stolz – auf das Lehrerkollegium und die Schüler. Alle haben dazu beigetragen, dass am Gymnasium eine Entwicklung stattfindet, die nun in der Einführung des Profilfachs Musik gipfelt.

„Es war ein langjähriger Prozess“, erinnert sich Fleischer zurück. Im Schuljahr 2012/2013 begann die Schule mit so genannten Bläserklassen. Das heißt: Das gemeinsame Musizieren mit einem Blasinstrument steht in der fünften und sechsten Klasse im Mittelpunkt. Hinzu kommt wöchentlich eine Stunde Instrumentalunterricht, der in Kooperation mit der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen stattfindet. Das Umfeld und die Ausstattung entwickelten sich – ebenso das Interesse. Es gab erste Anfragen, ob solch ein Angebot nicht auch für die siebte Klasse möglich wäre. Hinzu kam die Idee für eine Singeklasse. Fünftklässler des Gymnasiums konnten dann also zwischen Bläser- und Singeklasse wählen.

Mit den Ideen der Lehrer wuchsen weitere Angebote. Dazu zählen nun auch außerunterrichtliche Bereiche. Ein Mittel- und Oberstufenchor wurde im vergangenen Schuljahr für die Klassen acht bis zwölf gegründet. Hinzu kam der Unterstufenchor für alle Interessierten in den Klassen fünf bis sieben. Parallel dazu wurden Orchester gegründet – und traditionell zur Weihnachtszeit auch ein Lehrerchor. Wie umfangreich das Programm und wie groß die Begeisterung für die Musik ist, konnten jüngst auch die Zuhörer beim Weihnachtskonzert des Joachim-Hahn-Gymnasiums am Dienstagabend in der Stadtkirche spüren.

Die Schule stellte im März dieses Jahres einen Antrag für das Musikprofil. Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird dieses ab der achten Klasse gestartet. „Das ist schon außergewöhnlich“, verdeutlicht Fleischer. Musik wird damit – neben Deutsch, Mathe, Englisch und der zweiten Fremdsprache – zu einem Kernfach, das dann auch die Versetzung bedingen kann. Künftig haben Schüler also die Wahl, ob sie Musik, Naturwissenschaften oder Spanisch als fünftes Kernfach wählen wollen.

Schulträger, Gesamtelternbeirat, Gemeinderat: Alle gaben grünes Licht für das Vorhaben und vom Regierungspräsidium trudelte Ende November die Genehmigung dafür ein. Ein starkes Signal, findet auch Jonas Wieczorek, Musik- und Deutschlehrer am Gymnasium. Ein solcher Musikschwerpunkt sei nicht erzwungen worden, sondern habe sich eben durch den Prozess im Kollegium, mit den Schülern und Eltern entwickelt. Das zeige sich an der großen Bereitschaft, freie Zeit für beispielsweise die Chorproben zu nutzen. Mit drei festen Musiklehrern sei die Schule gut aufgestellt, benötige also dementsprechend kein weiteres neues Personal.

Noch etwas anderes hat die Schule beobachtet: Die Schulidentität werde durch das Miteinander gestärkt. „Schüler nehmen sich auch anders wahr. Es kommen Schüler zusammen, die sonst nichts miteinander zu tun hätten“, zeigt Fleischer auf. Das stärke auch das Schulklima. „Die Musik und jetzt auch das Profil sind eine unglaubliche Bereicherung“, sagt die Schulleiterin.

