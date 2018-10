Motorradfahrer prallt gegen Verkehrszeichen

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der junge Mann prallte mit seinem Fahrzeuge gegen einVerkehrszeichen.

Der Unfall trug sich am frühen Freitagabend auf der sogenannten Beiniger Steige bei Blaubeuren zu. Der Zweiradlenker war von Gerhausen in Richtung Beiningen unterwegs gewesen, als er in einer Kehre die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Der Fahranfänger prallte mit seinem Körper gegen ein Verkehrszeichen und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, die in einer Unfallklink behandelt werden mussten. Der Schaden an der Suzuki beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrskommissariats Laupheim war der 18-jährige mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit in die Kehre eingefahren.