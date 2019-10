Motorradfahrer aus Raum Ehingen stirbt bei Unfall auf B492

Auf der B492 bei Blaubeuren hat sich am Donnerstagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 56 Jahre alter Autofahrer gegen 6.55 Uhr auf der Bundesstraße von Blaubeuren kommend in Richtung Schelklingen unterwegs. Er wollte nach links in die Bruckfelsstraße abbiegen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Motorradfahrer stammt aus dem Raum Ehingen

Es kam zum Zusammenprall. Der 34 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Raum Ehingen stürzte und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Bundesstraße war während der Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Verkehrsteilnehmer sollten die Unfallstelle weiträumig umfahren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Nach zirka 2,5 Stunden war die Bundesstraße wieder frei.

Am Motorrad entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Der Schaden am Pkw ist unklar.

