Mitreißender Mix aus Polka und Klezmer im Cafe Nix

Das kurzfristig angekündigte Überraschungs-Konzert im Blaubeurer Cafe Nix ist ein Volltreffer: Die drei jungen Musiker aus Dresden begeistern mit virtuoser Weltmusik vom Balkan. Das Trio „Trojka“ spielt mit Feuer, Leidenschaft und Lebensfreude – und in atemberaubendem Tempo.

Auch die Kombination der Instrumente ist sehr gelungen. E-Piano, Gitarre und Cello verschmelzen zu einem musikalischen Hörerlebnis, das die Zuhörer mitnimmt auf eine Reise in den Osten voller Geheimnisse und Abenteuer.

„Trojka“ spielt einen frischen Mix aus Polka, Klezmer und anderen Stilelementen, darunter Jazz-Piano und Flamenco-Gitarre. Die Einflüsse aus Polen, Tschechien und Bulgarien sind unverkennbar. Dennoch spielt das Trio keine Volksmusik. Die Melodien und Rhythmen vom Balkan bilden lediglich die Basis für die Eigenkompositionen der Combo, die mit spielerischer Raffinesse, feinem Humor und einer guten Portion Selbstironie zu einem eigenen Stil verarbeitet werden: Weltmusik vom Feinsten. Alle drei Musiker verfügen über solistische Qualitäten, haben bereits viele Preise eingeheimst und eigene CDs veröffentlicht.

Tragen junge Bulgarinnen heute Trachten?

Kurze Moderationen dienen als Anregung für die Zuhörer, die danach zur Musik des Trios ihre eigenen, ganz persönlichen Phantasien entwickeln können. Zum Beispiel bei dem Stück „Mädchen aus Bulgarien“: Eine Anlehnung an alte Traditionen, Trachten und fliegende Röcke beim Polka-Tanz. Aber wie sind die Mädchen in Bulgarien heute? Tragen sie noch Trachten? Tanzen sie immer noch Polka? Manchmal vielleicht schon, aber man muss sicher damit rechnen, dass die jungen Frauen in Bulgarien heute anders leben als ihre Großmütter – freier, selbstbestimmter, weltoffener.

Die musikalischen Traditionen auf dem Balkan sind jedoch fest verwurzelt und erleben aktuell eine ungeahnte Renaissance. Inzwischen ist Balkan-Musik auch in Westeuropa sehr beliebt, ein echter Hype. Spätestens seit beim Ulmer Donaufest, das alle zwei Jahre stattfindet, Bands aus Prag, Belgrad und Budapest mitreißende Konzerte hingelegt haben, ist die Balkan-Musik auch bei uns in der Region nicht mehr wegzudenken – Völkerverständigung der besten Art.

Ihre Lieder erzählen Geschichten

In diesem Sinne leisten auch die drei jungen Dresdner einen wichtigen Beitrag mit ihren Konzertreisen. Sie transportieren mit ihrer Musik ein Lebensgefühl mit einem überschäumenden Temperament, dem man sich kaum entziehen kann. Ihre Lieder haben keine Worte. Sie erzählen ihre Geschichten auf musikalische Weise und treffen mitten ins Herz, meistens mit ganz viel Tempo.

In der ersten Hälfte gibt es noch ein paar langsame, gefühlvolle Balladen. Doch spätestens in der zweiten Hälfte laufen die drei Jungs zur Hochform auf, werden immer schneller und sind nicht mehr zu bremsen. Sie lassen ihre Finger über die Tasten und Saiten fliegen, dass es eine Freude war. Das Publikum ist begeistert. Erst nach mehreren Zugaben darf das Trio von der Bühne. Fazit: Ein schönes Musikerlebnis und ein wahrer Hörgenuss im Nix.