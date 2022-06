Mit dem Kopf gegen die Scheibe

Ein Fahrradfahrer verletzte sich am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Kopf. Nach Polizeiangaben radelte der 19-Jährige gegen 13.45 Uhr in der Schwarzwaldstraße und wollte links in die Dorfstraße einbiegen. Dabei übersah er den VW einer 71-Jährigen, die in der Dorfstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Nach ersten Informationen der Polizei prallte der Radfahrer mit seinem Kopf gegen die Scheibe des VW und stürzte danach auf die Straße. Einen Helm trug der Radler nicht. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.