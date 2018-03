Meistertrainer kehrt zurück

Aus allen Wolken ist der FC Blaubeuren nach der Niederlage gegen den TSV Neu-Ulm am vergangenen Spieltag in der Bezirksliga gefallen. Seine Ambitionen auf einen der Spitzenplätze sind daher vorerst ad acta gelegt. Am Sonntag muss der FCB nun bei der SSG Ulm antreten und reagierte prompt nach der Niederlage im Spitzenspiel: Die Trainerpersonalie hat sich überraschend noch in dieser Woche geändert. Für Interimstrainer Erdem Kesmer übernimmt ab sofort Goran Djukanovic, der den FCB damals von der Kreisliga B Alb in die Bezirksliga geführt hatte.

Spielerisch top, aber zu ungestüm präsentierte sich der FC Blaubeuren am vergangenen Sonntag bei der 0:3-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Neu-Ulm. Obwohl die FCBler mit zahlreichen erfahrenen Spielern ausgestattet sind, blieb der TSV Neu-Ulm cool und ließ die spielerisch überlegenen Blaubeurer am Ende verzweifeln. „Wir haben all das nicht gemacht, was wir in der Vorbereitung abgeliefert haben. Neu-Ulm war zwar clever, aber am Ende haben wir uns selbst geschlafen“, sagt Erdem Kesmer, der am Sonntag noch als Coach auf der FCB-Bank gesessen war.

„Aber die Niederlage hat uns gezeigt, dass wir handeln müssen und mehr Erfahrung reinbringen müssen.“ So wurde in dieser Woche Goran Djukanovic als Trainer verpflichtet. Djukanovic führte den FCB in der Vergangenheit von der Kreisliga B in die Bezirksliga. Nun soll Djukanovic nach zwei Jahren Abstinenz den FCB wieder in die Spitzengruppe führen. Den Start wollen die Blaubeurer am Sonntag mit einem Dreier bei der SSG Ulm machen. Kesmer selbst bleibt als Co-Trainer und Trainer der zweiten Mannschaft dem FCB erhalten.