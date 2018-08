Mehrere Brände wegen Hitze: Ballenpresse und Hecken fangen Feuer

Die Feuerwehren in der Region sind am Dienstag und Mittwoch zu mehreren Bränden ausgerückt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach brannte es am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf einem Feld bei Amstetten. Ein Landwirt war bei der Arbeit am Hungersberg. Hier ging zunächst das Heu, dann seine Ballenpresse in Flammen auf. Das Feuer griff auf das Feld über. Mehrere hundert Quadratmeter des Feldes brannten ab. Die Feuerwehr bekam den Brand nach Angaben der Polizei schnell in den Griff. Den Totalschaden an der Presse konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Den schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro.

Mehr entdecken: Hohe Waldbrandgefahr im Südwesten

Ebenfalls am Dienstag gegen 22.30 Uhr Uhr bemerkte eine Zeugin einen Brand in der Marktstraße in Blaubeuren. Sie vermutete zunächst, dass eine Gartenhütte brennt. Das bestätigte sich jedoch nicht. Ein Komposthaufen stand in Flammen. Den löschte die Feuerwehr, bevor der Brand sich ausweitete. Möglicherweise hat heiße Asche aus einem Grill den trockenen Kompost zum Brennen gebracht.

Am frühen Mittwochmorgen brannte es in Langenau. In der Anne-Frank-Straße stand eine Hecke in Flammen. Anwohner löschten zunächst mit dem Gartenschlauch, die Feuerwehr erledigte den Rest. Die bis zu drei Meter hohen Hecken brannten auf einer Länge von 20 Metern ab. Weiterer Schaden entstand auch dank der schnellen Reaktion der Nachbarn und der Feuerwehr nicht. Der Schaden an der Hecke dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen, schätzt die Polizei.