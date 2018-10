Mehr zentrumsnahe Parkplätze: Roßmarkt-Erweiterung ist fertig

Der Parkplatz Roßmarkt in Blaubeuren ist nun fertig. Die Neugestaltung soll eine wesentliche Verbesserung im Zentrum sein – vor allem auch optisch. „Wir haben nun den Platz neu gestaltet, neue Blicke auf das Kloster geöffnet, weitere innenstadtnahe Parkplätze geschaffen, Stolperfallen und Schlaglöcher beseitigt und auch Leerrohre für Breitband und neun konkrete Hausanschlüsse für schnelles Internet verlegt“, so der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos).

13 neue Buchten

Um dieses Ziel zu erreichen, gab es einiges zu tun. Die bestehende Mauer musste teilweise abgebrochen werden. Es konnten 13 neue Stellplätze entstehen. Insgesamt stehen nun 45 öffentliche Parkplätze zur Verfügung – diese sind in Pflasterbauweise angelegt; ebenso wie die Fahrradabstellfläche. Straßen, Zufahrten und der Gehweg wurde in Asphaltbauweise hergestellt. Zur Auflockerung des Parkplatzes gibt es mehrere Pflanzinseln mit Bäumen und Hainbuchenhecken.

Die Entwässerung des Parkplatzes wurde neu hergestellt und an den bestehenden Kanal angeschlossen. Die angrenzenden Straßen „Klosterstraße“ und „Mauergasse“ wurden entsprechend höhenmäßig an den neuen Parkplatz angepasst und schadhafte Bereiche erneuert. Um ein einheitliches Gestaltungsbild zu erreichen, orientieren sich die Anpassungen und Erneuerungen an der bestehenden Gestaltung der Klosterstraße mit entsprechenden Granitpflastereinfassungen und Granitpflasterrinnen zwischen den Asphaltflächen. Im gleichen Zuge wurde das Klostergängle entlang des Parkplatzes erneuert. Dahingehend stand vor allem die Barrierefreiheit im Vordergrund. Kosten von 380 000 Euro wurden für die Maßnahme insgesamt gestemmt. Die Stadt konnte sich über einen Zuschuss des Landes Baden-Württemberg im Rahmen der Sanierung „Altstadt Nord“ in Höhe von 210 000 Euro freuen. Im Juni dieses Jahres waren die Arbeiten gestartet. Nun stehen nur noch kleinere Randarbeiten wie die Bepflanzung, die Beschilderung und die Möblierung aus. Diese sollen im November abgeschlossen werden.

Barrierefreiheit im Blick

Zusätzliche Parkplätze, barrierefreie Fußgängerwegeführung, die attraktive Verbindung von Innenstadt und Kloster-Areal: Der Dank der Kommune geht laut Jörg Seibold an die Anwohner und Bürger, die aufgrund der Baustelle einige Unannehmlichkeiten in Kauf genommen haben. Lob vom Stadtoberhaupt geht zudem an den Schwäbischen Albverein Blaubeuren. Ein Schwalbenhaus im angrenzenden Grünstreifen des Parkplatzes soll angebracht werden. Dieses soll als Nisthilfe dienen. Fundamente wurden bereits angelegt.

