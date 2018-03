Mehr Komfort für Camper in Blaubeuren

Camper in Blaubeuren sollen mehr Komfort erhalten. Der Wohnmobilstellplatz am Dodelweg wird modernisiert und erhält beispielsweise Stromanschlüsse. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass Nutzer mehr bezahlen müssen. Die Mitglieder des Gemeinderates haben dies in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Der Stellplatz wird für die Modernisierung und Betriebsführung an die Technischen Werke Blaubeuren gegeben, bleibt aber im Eigentum der Stadt. Die Mitglieder des Gremiums stimmten außerdem zu, dass die Verwaltung einen Dienstleistungsvertrag mit den Technischen Werken vereinbaren kann.

„Die Resonanz ist ok, geht aber besser“, meinte der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) in der Gemeinderatssitzung. Sachbearbeiter Bernhard Rieger zeigte die Situation auf. Der Wohnmobilstellplatz beim Hallenbad wird seit Mitte der 90er Jahre von der Stadt Blaubeuren betrieben. 2003 wurde aufgrund der Installation von Ver- und Entsorgungsstationen für Frisch- und Schmutzwasser ein Benutzungsentgelt von fünf Euro pro Nacht und ein Entgelt von einem Euro für die Wasserentnahme eingeführt. In den vergangenen Jahren sei dann immer wieder das Thema der Stromversorgung angebracht worden. Nun geht die Stadt einen Schritt, um diese zu gewährleisten.

Zwischen 1200 und 1500 Übernachtungen werden auf den insgesamt 16 Stellplätzen pro Jahr gezählt. Im Laufe der Jahre seien die touristischen Ansprüche gestiegen. Eine Umfrage aus dem Jahr 2010 ergab beispielsweise, dass besonders die Sehenswürdigkeiten Blaubeurens, die ruhige Lage des Platzes und die Größe gefallen hätten. Die Gäste bemängelten allerdings beispielsweise die fehlende Stromversorgung und zu wenig Abfallbehälter. Auch eine externe Analyse aus dem Jahr 2015 zeige, dass eine ruhige Lage, die Entsorgung von WC-Kassetten, die Stromversorgung und auch Info-Tafeln ausschlaggebend für die Camper seien. Hauptentscheidungskriterien seien deswegen der angemessene Preis, die Ver- und Entsorgung, die ruhige und zentrale Lage sowie der Strom. Die Hauptreisezeit liege zwischen April und September.

Fazit für Blaubeuren: Mit einer Investition in eine Stromversorgung, so Rieger, könnte eine größere Zielgruppe der Wohnmobilisten angesprochen werden. Zudem steige die Chance, dass Besucher länger bleiben und so auch ein positiver touristischer Effekt entstehe. Es bedürfe keiner baulichen Veränderungen.

Rieger erläuterte dann auch den Maßnahmenkatalog. Eigentümer des Stellplatzes bleibt die Stadt Blaubeuren, jener der technischen Anlagen werden die Technischen Werke. Diese übernehmen die Planung und Umsetzung der Modernisierung, die Anschaffung, Betriebsführung, Haftung und Versicherung der Anlagen. Die Investitionskosten werden derzeit auf 90 000 Euro geschätzt.

Parkautomat und Kassensystem: Der langjährige Platzwart, so Rieger, hat Ende vergangenen Jahres seine Tätigkeit beendet. Ein Parkautomat soll nun angeschafft werden. Den Personalaufwendungen stehen dann die Anschaffungs- und Wartungskosten gegenüber. Eine Möglichkeit, so Rieger, ist, dass am Automaten dann auch weitere Tickets beispielsweise für die Bäder gelöst werden könnten.

Stromversorgung: Eine Stromversorgung mit 16 Anschlussmöglichkeiten soll aufgebaut werden.

Ver- und Entsorgungsstationen: Die bisherigen Stationen sind über 20 Jahre alt. Im Zuge der Modernisierungen sollen diese ausgetauscht werden.

Infotafeln: Für die notwendigen Grundinformationen könnte eine Stele mit Nutzungshinweisen, Stadt- und Wanderplan oder auch Hinweisen auf die Sehenswürdigkeiten aufgestellt werden.

WLAN-Hotspot: Die Camper sollen auch die Möglichkeit auf WLAN erhalten. Ein Hotspot – analog des innerstädtischen Angebots – soll errichtet werden.

Abfallbehälter: Für die Müllbehälter soll ein Unterstand geschaffen werden.

Stellplatzgebühr: Das Entgelt wird von fünf auf zehn Euro pro Nacht erhöht. Die Stromkosten sind darin enthalten.

Ausweichfläche: Die gegenüberliegende Wiese an der Bleiche darf bereits benutzt werden, wenn die Witterungsverhältnisse dies zulassen. Die Nutzung kostet dort fünf Euro pro Nacht.

„Mir erscheint das Konzept sehr schlüssig“, sagte Seibold. Das Potenzial dahinter sah auch Ratsherr Rainer Federle (Freie Wähler Ortsverband Blaubeuren): Die Aufenthaltsqualität lasse sich so steigern. Christdemokrat Reiner Baur fügte an: „Es ist eine gute Lösung, dass die Technischen Werke übernehmen.“ Seine Fraktion sehe den Platz als attraktiv und zukunftssicher an. „Unser Wunsch ist es, dass der Plan schnell umgesetzt wird“, sagte der CDU-Mann. Dem stimmte Gemeinderätin Ursula Sigloch (SPD) zu: „Was die Technischen Werke anpacken, gelingt.“ Die Modernisierung werde sich für die gesamte Bevölkerung als positiv herausstellen. Sigloch regte an, gleichzeitig auch an Ladestationen für Elektroautos zu denken. Die Stromversorgung und WLAN-Anbindung sehen die Sozialdemokraten als „sehr wichtig“ an. „Unabdingbar“, meinte Friedrich Bohnacker (Bündnis 90/Die Grünen) dazu.