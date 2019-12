Mehr Besucher als Einwohner beim Ascher Hülenzauber

Zur Einweihung der sanierten Hüle im Blaubeurer Stadtteil Asch hat das Organisationsteam eine Dorfweihnacht geplant, die alle Erwartungen übertroffen hat. Rund 1500 Besucher sind nach Schätzung von Mitorganisator Paul Fuchslocher am Freitagabend in den 1200 Einwohner großen Ortsteil geströmt und damit wurden alle Erwartungen weit übertroffen.

Nachdem am Nachmittag der offizielle Einweihungs-Akt stattfand, an dem auch die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer und der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel (beide CDU) teilnahmen, ging es ab 16 Uhr nahtlos weiter mit dem Ascher Hülenzauber, einem Weihnachtsmarkt. Der Nikolaus fuhr mit einem Pferdeschlitten vor und verteilte 250 Geschenke an die Kinder.

Der Schutzzaun rings um die Hülen wurde mit Lichtketten weihnachtlich umgestaltet und in den Gebäuden rings um den Wasserspeicher und an zahlreichen Ständen fand eine Ascher Leistungsschau statt. Mehr als die Hälfte der rund 20 Stände wurden von Ascher Firmen und Einwohnern betrieben. In der ehemaligen Bank wurden Bücher über das Leben auf der Alb neben polierten Baumscheiben-Tischen verkauft, in einem Stadel wurde eine Krippe aufgebaut und im Vorgarten nebenan weiden Schafe. Im Museumsstadel schoben sich die Besucher gegenseitig durch die Gänge, um Kunsthandwerk zu kaufen oder Holzskier aus Ascher Fertigung. Waffeln und Wildspezialitäten wechselten sich mit Getränkeständen rund um die Hüle ab und auf einer Bühne sang ein eigens gegründeter Projektchor.

Auch im Backhaus brennt Licht, das Volleyballteam des FV Asch backt frische Hülenfladen, die an dem Stand mit den längsten Schlangen verkauft werden. „Die geben alles“, kommentiert Paul Fuchslocher mit strahlenden Augen nicht nur das Engagement des Backteams, sondern der ganzen Dorfgemeinschaft, die sich an diesem Weihnachtsmarkt beteiligt hat.