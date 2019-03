Max Mutzke Zugpferd bei der Blautopfbühne

Die Sommerbühne am Blautopf startet am 12. Juli in ihre 15. Spielzeit. Einer der Stars auf der Bühne am Blaubeurer Blautopf ist Max Mutzke (Foto). Dies gaben die Veranstalter jetzt bekannt. Sie versprechen wieder ein „vielfältiges Programm mit Jazz, Soul, Kabarett, Theater und Klassik-Rock“. Neben Max Mutzke können sich Besucher in diesem Jahr noch auf Joo Kraus, Kraan und Martin Frank freuen. Weitere Künstler werden bei einer Pressekonferenz am Montag bekanntgegeben.