Manuel Hagel zum neuen Landesvorsitzenden gewählt

Nach fast zehn Jahren an der Spitze der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Baden-Württemberg hat Karl-Wilhelm Röhm das Ehrenamt an den Landtagsabgeordneten Manuel Hagel übergeben. Er wird sich für die Amtszeit von vier Jahren, wie die 1500 Mitglieder des Waldschutzverbandes auch, für die Waldpädagogik und den Waldschutz einsetzen, heißt es in einer Mitteilung der SDW.

„Der Wald ist unsere natürliche Lebensgrundlage. Er steht für Biodiversität, Klimaschutz und Nachhaltigkeit und bietet uns Menschen Heimat. Seit vielen Jahren engagiere ich mich auf verschiedenen Ebenen für den Wald. Dieses Engagement möchte ich in der SDW als Vorsitzender fortsetzen“, so Hagel nach seiner Wahl bei der Landesdelegiertenversammlung in Blaubeuren. Er konkretisierte: „Die Gründungsziele der SDW aus dem Jahr 1947 sind noch genau so aktuell wie vor 75 Jahren. Der dauerhafte Walderhalt und die Waldpädagogik. Durch die ständig steigenden Ansprüche an den Wald durch unterschiedliche Nutzungsansprüche und die Herausforderungen des Klimawandels sind wir als SDW mehr gefordert denn je. Als Vater von zwei Kindern ist für mich die Umweltbildung und im Speziellen die Waldpädagogik ein zentrales Anliegen, für das ich mich als Vorsitzender besonders einsetzen werden.“

Neben Manuel Hagel wurden Bürgermeister Reinhold Sczuka und Forstmann Hermann Eberhardt zu seinen Stellvertretern gewählt. Im erweiterten Vorstand sind Oberbürgermeister Dieter Henle, der ehemalige Vorsitzende Karl-Wilhelm Röhm und Landesforstpräsident Martin Strittmatter.

Der neue Vorsitzende Manuel Hagel ist Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Alb-Donau und Fraktionsvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt am Rande des Biosphärengebiets Schwäbische Alb, in Ehingen an der Donau.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), mit ihrer Bundeszentrale in Bonn, ist seit 75 Jahren ein anerkannter Naturschutzverband und eine Pionierin der Umwelt- und Waldpädagogik in Deutschland. Der Landesverband Baden-Württemberg der SDW ist aktiv im Bereich der Natur- und Umweltbildung. Die Mitglieder wollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Wald und Natur begeistern und ihnen auf spielerische Weise Wirkungszusammenhänge in der Natur näherbringen. Dabei orientieren sie sich stark an den Richtlinien der Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Als Landesverband und in den ehrenamtlichen SDW-Regionalgruppen werden vor Ort eine Vielzahl von Programmen und Aktionen für Kitas, Schulen und Familien angeboten. Die Angebote und Aktivitäten im Bereich der Umweltpädagogik dienen vor allem dazu, den Nachhaltigkeitsgedanken im Bereich der Bildung und damit in der Gesellschaft stärker zu verankern.