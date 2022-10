Losglück für Nicole Berendorf kurz vor dem Urlaub

Perfektes Timing: Kurz bevor es für Nicole Berendorf ab in den Urlaub ging, erreichte sie noch eine freudige Nachricht. „Zum einen war ich zunächst natürlich total überrascht, zum anderen aber dann umso erfreuter“, berichtet die 29-jährige Kundin der Sparkasse in Blaubeuren, bevor sie gemeinsam mit der Sparkassen-Kundenberaterin Verena Frank fürs „Gewinnerinnenfoto“ posiert. Nicole Berendorf nimmt bereits seit über zehn Jahren am „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Ulm teil und sicherte sich nun bei der September-Monatsauslosung den Hauptgewinn in Höhe von 5000 Euro. Für die Urlaubskasse beziehungsweise das zur Verfügung stehende Ferienbudget hätte es sicherlich kaum einen besseren Gewinn-Zeitpunkt geben können…

Das „Glücksprinzip“ des PS-Sparens ist sogar in dreifacher Hinsicht sinnvoll: Der Teilnahmebetrag in Höhe von fünf Euro pro Los wird monatlich per Dauerauftrag eingezogen. Davon dienen vier Euro dem Vermögensaufbau und werden dem Sparkonto des Losinhabers gutgeschrieben, während ein Euro die Chance auf einen attraktiven Gewinn eröffnet und darüber hinaus die Gewissheit gibt, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun.

Die Sparkasse Ulm erfüllt ihren gesellschaftlichen Auftrag in vielfältiger Weise: in der Kultur, im Nachwuchssport, in der Bildung und natürlich auch im sozialen Bereich. Ein nicht unerheblicher Anteil der vergebenen finanziellen Unterstützung für sozial-karikative Einrichtungen entstammt dabei dem sogenannten „Sozialen Zweckertrag“, der durch das Prämiensparen erwirtschaftet wird.