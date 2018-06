Lokale Musiker, Tänzer und Sportler auf der Sommerbühne

Haben bei der Blaubeurer Sommerbühne am Blautopf Stars von nationalem und internationalem Renommee die Bühne für sich, so steht ein Tag im Zeichen der Vereine aus der Region. So ist das auch an diesem Sonntag, 24. Juli. Und der sogenannte Blaubeurer Sonntag gehört zu den am besten besuchten Veranstaltungen im vierwöchigen Programm.

An diesem Tag wird die Sommerbühne zur Plattform für Musiker, Tänzer und Sportler aus der Region. Für das Publikum stehen 450 gestaffelte Sitzplätze bereit. dieses Mal beteiligen sich wieder zahlreiche Gruppen am Blaubeurer Sonntag. Das bunte Programm für alle Altersgruppen beginnt gegen 13 Uhr – nach der Ankunft des Spielmannszuges, der die Gäste ab 12.30 Uhr vom Boleg’schen Haus bis zur Sommerbühne führt.

Den Auftakt um 13 Uhr machen mehr als 100 junge Musiker aus der Region, darunter das 25 Mitglieder starke Vororchester der Musikschule Blaubeuren-Laichingen Schelklingen unter der Leitung von Patrick Hammer. „Unsere Auftritte beim Blaubeurer Sonntag sind für uns schon immer eine große Sache“, sagt Tim Beck, Leiter der Musikschule. „Die Sommerbühne ist eine große Profi-Bühne mit toller Technik und einer einzigartigen Atmosphäre. Unsere Konzerte dort sind immer sehr gut besucht, wenn das Wetter mitspielt.“

Kooperation mit Berghüler Grundschulchor

Besonderheit in diesem Jahr: Das Vororchester der Musikschule kooperiert dieses Mal mit jungen Sängern zweier Schulen – den 20 „Goldkehlchen“ vom Berghüler Grundschulchor und den 25 Sängern der Singklasse des Blaubeurer Joachim-Hahn-Gymnasiums. Die Fünftklässler werden – zusätzlich zu ihrem Musikunterricht an der Schule – von Musikschullehrerin Astrid Schmid in der Stimmbildung unterrichtet.

Weitere 25 Musikschüler sind um 14.30 Uhr unter der Leitung von Musikschullehrerin Manuela Riegner zu sehen – mit Querflöten in unterschiedlichsten Tonlagen mit einer Bandbreite von der Bass- bis zur Piccolo-Flöte. Vor den Querflöten, also um 14 Uhr, gibt es schöne Songs mit Gitarrenbegleitung mit Sarah Schurr und Jakob Haufler.

Auch die Sportler haben sich wieder sehr engagiert auf der Sommerbühne. Drei Ropeskipper-Gruppen vom Sportclub Heroldstatt mit 55 Mädchen im Alter von sechs bis 18 Jahren trainieren seit Wochen für ihren Auftritt am Blautopf um 14.40 Uhr. Die „Springmäuse“, die Crazy Jumpers“ und die „No Names“ hüpfen und tanzen und zeigen atemberaubende akrobatische Einlagen mit ihren langen Seilen. Zu den Top-Acts der Ropeskipper gehören Choreographien von den Trainerinnen Dorothee Färber und Meike Strohm auf den Hit „Let me think about it“.

Um 15 Uhr folgen Hawaiianische Tänze vom „Tanz-T-Raum“ Blaubeuren mit Gabi Kottmann. Ab 15.40 Uhr spielt „Tonejob“ Musik verschiedener Blues Richtungen von Blues bis Rock mit Alina Kronentaler.

Der Eintritt ist frei.

www.sommerbuehne.com