LKW fährt auf – Autofahrer verletzt

Ein Fahrer ist am Donnerstag bei Blaubeuren durch einen Unfall in seinem Auto verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Gegen 17 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall bei den Hessenhöfen. An der Einmündung der Landesstraße in die B28 warteten zwei Autos. Der Fahrer eines Lastwagens passte nicht auf. Er rammte einen Dacia und schob ihn auf den Vorderen. Der Fahrer des Dacia erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Schäden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Sie ermittelte die Ursache des Unfalls und rät zur „ständigen Vorsicht“. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss im Straßenverkehr beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit laut Mitieilung sei deshalb wichtig, damit alle sicher ankommen.