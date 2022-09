„Living Harmony“ präsentiert englische Lieder mit Übersetzung

Wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, würde die Poesie eines Popsongs oder einer Ballade noch mehr genießen, wenn sie oder er den Text verstehen könnte. Genau hier kommt das Duo „Living Harmony“ mit Dagmar Stemann ins Spiel. Dagmar Stemann trägt harmonisch mit der Melodie den deutschen Text der Lieder vor, die Nina Stemann und Petra Roth anschließend singen. Für diese Konzerte hat das Duo „Living Harmony“ neue Lieder zusammengestellt. Die Veranstaltung „Die Poesie von Popsongs und Balladen“ findet statt am Freitag und Samstag, 23. und 24. September, im Theater in der Talmühle Blaubeuren, Beginn jeweils 20 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Um Reservierung wird gebeten bei Barbara Rinker, telefonisch unter der Nummer 07344 / 9280014 oder per E-Mail unter der Adresse info@marionettentheater-blaubeuren.de