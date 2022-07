Der nächste Vorlesetermin für große und kleine Zuhöreinnen und Zuhörer in der Stadtbücherei Blaubeuren findet am Freitag, 5. August, ab 16 Uhr in der Täferstube, 3. Obergeschoss, statt. Kinder ab vier Jahrn dürfen sich laut Vorschau auf eine nicht ganz alltägliche Urlaubsgeschichte freuen. Die Lesung dauert etwa 30 Minuten.