Lastwagenfahrer missachtet Rotlicht

Ein Lkw und ein Auto sind am Montag bei Blaubeuren zusammengestoßen. Laut Zeugenaussagen soll der Lkw-Fahrer das Rotlicht missachtet haben, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Der 56-Jährige fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Sattelzug an die Ampel in der Ehinger Straße. Er bog nach links auf die B28 in Richtung Laichingen ab und missachtete dabei laut Zeugen das für ihn geltende Rotlicht. Dabei stieß sein Mercedes mit dem Seat eines 69-Jährigen zusammen, der auf der B28 aus Richtung Laichingen kam und dessen Ampel Grün hatte. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 31 000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Seat. Die Feuerwehr rückte an und sperrte die Straße. Durch zeitweise Umleitungen an der Unfallstelle kam es zu geringen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.