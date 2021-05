Laichinger Alb profitiert von Blaubeurens ÖPNV-Ausbau

Rund 15.000 Euro an Bußgeldern sind allein in diesem Jahr in Bad Waldsee und Aulendorf zusammengekommen, weil sich die Betroffenen nicht an die geltenden Corona-Regeln gehalten haben.

In Bad Waldsee wurden rund 11.000 Euro Bußgeld für knapp 80 Corona-Verstöße gemeldet, in Aulendorf sind es 4600 Euro bei 30 Corona-Verstößen. Das hat eine Recherche der „Schwäbischen Zeitung“ ergeben.

Polizei war stark gefordert Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg regelt in Zeiten der Pandemie das gesellschaftliche ...