Lach-Alarm auf der Sommerbühne

Gleich drei Mal gibt es in diesem Jahr ein attraktives Comedy- und Kabarett-Programm auf der Sommerbühne am Blautopf. Wie die Veranstalter schreiben, sind folgende Künstler zu sehen und zu hören: Am Sonntag, 17. Juli, spielen um 19 Uhr Mundstuhl. Die beiden Comedians Lars Niedereichholz und Ande Werner gelten als das erfolgreichste und wandelbarste Comedy‐Duo Deutschlands. Sie sind ständiger Begleiter der TV‐Zuschauer, sowohl mit eigenen Formaten als auch als gern gesehene Gäste in diversen TV‐Shows.

Eva Karl Faltermeier ist am Freitag, 22. Juli, um 20 Uhr dran. Sie ist Mutter zweier Kinder, gelernte Journalistin und arbeitet seit 2020 hauptberuflich als Bühnenkünstlerin. Im Jahr 2021 gewann sie den Bayerischer Kabarettpreis „Senkrechtstarter“, bei ihremn Auftritt auf der Sommerbühne spielt sie ihr Programm „Es geht dahi“..

Schließlich ist da noch Götz Frittrang aus Friedrichshafen. Der studierte Germanist und Kommunikationswissenschafter ist am Samstag, 6. August, um 20 Uhr mit seinem Programm „Götzendämmerung“ zu sehen. Er sammelte erste Bühnenerfahrungen als Moderator des Bamberger Poetry Slam und wechselte dann in sein jetziges Tätigkeitsfeld. Er wurde seitdem mit zahlreichen renommierten Kabarettpreisen ausgezeichnet.