Kurve geschnitten - Zeugen gesucht

Am Montag streiften sich zwei Fahrzeuge auf der L241 bei Blaubeuren. Das meldet de Polizei. Gegen 15 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit einem Laster von Gerhausen in Richtung Beiningen. In einer Linkskurve kam ihm eine 82-Jährige mit einem Mercedes entgegen. Die Fahrzeuge streiften sich. Dadurch entstand am Auto der Frau ein Schaden an der Stoßstange. Der Laster blieb unbeschädigt. Es ist unklar, wer von den beiden in der Kurve nicht weit genug rechts fuhr. Die Polizei Blaubeuren (Telefon 07344/96350) bittet etwaige Zeugen, sich zu melden. Den Schaden am Mercedes schätzt sie auf 2500 Euro.