Kultur pur: Blues, Magie und schräge Heimatlieder

Für Mai hat Nix-Wirt „Festl“ Hans Wild wieder einmal eine bunte Mischung zusammengestellt, die ein breites Spektrum abdeckt: Kultur ist ein weiter Begriff, wie man an seinem Programm ablesen kann. In Zusammenarbeit mit Ilse Fischer von der Volkshochschule hat er Musik und Magie, Mentales und Musikalisches in einem bunten Mix miteinander verbunden.

Am Freitag, 11. Mai, um 20 Uhr sorgt Mentalmagier Florian Hardt für Spannung. Ein junger Mann, seines Zeichens Doktor der Physik, sorgt für Verblüffung und Staunen. Sein Hobby ist die Mentalmagie. Kann Florian Hardt wirklich Gedanken lesen? Oder freie Willensentscheidungen vorhersehen, noch bevor wir sie treffen? Alles, was an diesem Abend geschieht, ist real – aber was geschieht eigentlich wirklich, und was ist lediglich Produkt der eigenen Vorstellungskraft? Eine Show für neugierige Erwachsene und gewitzte Kinder ab zehn Jahren. Der Eintritt beträgt acht, ermäßigt sechs Euro.

Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr bezieht Manfred Maurenbrecher wortgewaltig und unaufdringlich zugleich treffsicher Stellung zu den Absurditäten des politischen wie privaten Alltags. Der Berliner Songpoet am Piano (30-jähriges Bühnenjubiläum) erweist sich als großartiger Beobachter der Tiefen und Untiefen der menschlichen Existenz und deren gesellschaftlicher Begleitumstände (Deutscher Kleinkunstpreis 1991, Kabarettpreis 2002 und 2005, Liederpreis der „Liederbesten-Liste“ 2010). Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt acht Euro. Mehr im Internet auf www.maurenbrecher.com

Am Sonntag, 13. Mai, ab 20 Uhr ist wieder Hausmusik-Abend im Nix – mit Open Stage, Sessionabend, Kreativtreff. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 19. Mai, 20 Uhr präsentieren vier Musiker aus Dachau, genannt „Die Schönen und das Biest“ schräge Heimatlieder. In ihrem grellbunten Strauß unerhörter Weisen definieren sie den Begriff „Heimatlied“ neu. Mit stimmungsvollen Melodien von Chanson bis Rock, zwischen Schlager und Neuer Deutscher Welle und Headbangen zu Weltklängen heißt es: Volle Fahrt voraus – raus aus dem Nebel, hinein in den Sonnenschein – auch wenn’s blendet. Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt acht Euro.

Am Samstag, 26. Mai, um 20 Uhr ist mit „Dr. Mabesis Blues Elexier“ lebendiger Blues aus Franken zu hören. Schon mehrfach haben die drei Jungs in Blaubeuren und Schelklingen klasse Konzerte angerichtet. Der Eintritt an diesem Abend beträgt acht, ermäßigt sechs Euro.