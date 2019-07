Kraus und Mutzke liefern Konzert der Extra-Klasse

Zwei außergewöhnliche Solo-Künstler haben mit ihrem gemeinsamen Auftritt auf der Sommerbühne ein musikalisches Experiment gewagt: Beide sind starke Persönlichkeiten, beide sind ganz verschieden. Trotzdem ist der Doppelspitze Kraus und Mutzke ein Konzert der Extra-Klasse gelungen – oder gerade deswegen. Jeder hat dem anderen genügend Raum gelassen, beide konnten ihre Stärken voll zur Geltung bringen. Sie haben ihr Publikum von den Sitzen gerissen und bekamen am Ende minutenlangen Beifall mit stehenden Ovationen.

Mutzke und Kraus waren die perfekte Ergänzung. Mutzke übernahm mit Gesang und Bühnenshow die Rolle des Frontmans, Kraus hatte seine Band dabei, war der Solo-Star an der Trompete und fungierte nebenher als Dirigent, der immer das Ganze im Blick hatte und alle neun Akteure auf der Bühne zu einer Einheit zusammenführte. Keine leichte Aufgabe, denn die Besetzung war außergewöhnlich, nicht nur wegen den vier Streichern, die der Band Weite und Volumen gaben.

Schlagzeuger Torsten Krill legte einen mitreißenden Beat hin und gab dem Konzert stellenweise den Charakter einer Tanzparty. Bei ruhigen Stücken ließ er seinen Besen kreisen oder seine Teller leise klingeln und klirren – eine wunderbare Kombination mit dem fingerflinken Kontrabass von Jens Log, der auch den E-Bass spielte. Beide waren hervorragende Takt- und Rhythmusgeber, sehr wandlungsfähig und am Ball.

Keyboarder Ralf Schmid ist ein super Solist, der mit seinen Tasten und Knöpfen eine besondere musikalische Atmosphäre auf die Sommerbühne zauberte. Bis auf seine kurzen, gelungenen Solo-Einlagen hielt er sich als Begleiter von Mutzke und Kraus eher im Hintergrund.

Beide mit großem Spektrum

Kraus hatte das Publikum am Blautopf von Beginn an auf seiner Seite, auch mit seinen Moderationen und seinem feinen Humor. Seine samtweiche Jazz-Trompete ist nicht umsonst berühmt, gedämpft durch elektronische Tricks und einen dezenten Hall. Mit dem Jazz-Duo „Tab Two“ gelang dem Ulmer Musiker in den 80er Jahren der internationale Durchbruch. Der Star-Trompeter gehört bis heute zu den Visionären und experimentiert mit verschiedenen Musikrichtungen, gepaart mit lässigem Gesang und rhythmischen Beat-Box-Elementen. Er mixt Jazz mit Rap, Hip Hop, Pop, Elekro und Soul und macht daraus etwas völlig Neues - ein eigener, unverwechselbarer Stil mit einer großen Bandbreite.

Diese Bandbreite verbindet ihn mit Max Mutzke, der als Sänger ebenfalls über ein großes Spektrum verfügt. Das ist die Schnittmenge, die beide verbindet. Ein Spiel mit verschiedenen Genres, das ein großes musikalisches Können erfordert und Ausnahme-Musikern wie Mutzke und Kraus vorbehalten ist.

Doch es gibt eine weitere Verbindung zwischen den zwei Solo-Künstlern: Beide haben eine außergewöhnliche Bühnen-Präsenz. Kraus ist ein Meister der leisen Töne, ein Romantiker, kann aber auch richtig Gas geben. Mutzke, der Pop- und Soul-Star aus dem Schwarzwald, ist einen Kopf größer, ein Mann wie ein Baum, ein echter Typ. Mit ausdrucksstarker Stimme singt er langsame Liebesballaden, Party-Songs und Soul-Hits. Gekonnt spielt er mit den Gefühlen der Zuhörer, wechselt zwischen laut und leise, langsam und schnell, zart und hart. Er ist ein Meister der Inszenierung, ein Regisseur, der alle Register zieht: Max Mutzke wirkt von der ersten bis zur letzten Minute authentisch und bringt ein Selbstvertrauen mit, das in dieser Art nur wenigen Künstlern gegeben ist. Das kommt auch in seiner Körpersprache zum Ausdruck. Er gibt sich voll hin, bei den Liebesliedern genauso wie beim Soul-Hit „It‘s a Man‘s World“, den er mit derselben Leidenschaft singt wie James Brown: Das macht ihm so schnell keiner nach.

