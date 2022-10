Konzert voller lyrischer Schönheit und jüdischem Witz

Zu einem Konzert der besonderen Art am frühen Sonntagabend lädt das Theater in der Talmühle ein. Unter dem Titel „… und Eva pflückt den Apfel ab …“ nimmt das Trio um die Schauspielerin und Sängerin Dorothea Baltzer mit Hanno Botsch an Klavier und Geige und Eva Graeter am Kontrabass das Publikum mit auf eine musikalisch-poetische Zeitreise. Seit 1963 interpretiert Hanno Botsch bereits jiddisches Liedgut und beleuchtet an diesem Abend die Rolle der Frau in der jüdischen Kultur auf bisher ungesehene Weise. Voller lyrischer Schönheit und jüdischem Witz, anregend und besinnlich zugleich, wird die Geschichte mutiger jüdischer Frauen erzählt, die mit Eva und dem Apfelbaum begann.

Der Abend mit Liedern von der Chuzpe jüdischer Frauen findet statt am Sonntag, 30. Oktober, im Theater in der Talmühle in Blaubeuren. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro. Um Reservierung wird gebeten bei Barbara Rinker, Telefon 07344 / 928 00 14, Email info@marionettentheater-blaubeuren.de.