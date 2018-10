Kletter nach Sturz schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein Kletterer am Samstagmittag bei einem Sturz aus zehn Meter Höhe in Blaubeuren. Gegen 13.30 Uhr befand sich der 31-Jährige zusammen mit seinem Vater und seinem Sohn am Katzentaler Fels in Blaubeuren auf Klettertour. In einer Höhe von etwa zehn Metern wollte er die Tour beenden. Der Abstieg wurde durch den 59-jährigen Vater des Verunglückten gesichert. Beim Abseilvorgang kam es zum Absturz. Dabei zog sich der Kletterer schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, Notarzt, die Feuerwehr und Bergrettung. Das Polizeirevier Ehingen nahm zum Unfallhergang die Ermittlungen auf. Vater und Sohn des Verunglückten blieben unverletzt.