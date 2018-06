Kleinkunstkneipe will Raum für Austausch geben

Für die Kleinkunstkneipe „Zum fröhlichen Nix“ in Blaubeuren bricht ein neuer Monat mit vielen Aktionen und Auftritten an.

Das Hirschgassen-Fest steigt am Samstag, 9. Juni. Einmal im Jahr wird die Hirschgasse zwischen dem Gasthaus „Zum Fass“ und dem „Fröhlichen Nix“ zur Partymeile für Jung und Alt. Wie im vergangenen Jahr startet das Fest mit einem Flohmarkt, der um 16 Uhr beginnt. Dabei möchten die Organisatoren allen Frauen und Mädchen die Möglichkeit bieten, Kleidung, Schuhe, Taschen, Schminke, Schmuck, Spielsachen oder auch selbstgemachte Accessoires zu verkaufen. Ab 17 Uhr geht’s dann breit aufgestellt richtig los. Mit dabei seien viele alte Bekannte, wie die „Südstaaten-Rocker“ Rattlesnake, Hans-Jörg Autenrieth mit und ohne Countrybande, das Folk-Duo Carotto, die Feschtagsmusik und diverse Kinderaktionen. Der Eintritt ist frei.

„Der Schöne-Lau-Abend“ heißt es am Freitag, 15. Juni. Gästeführerin Andrea Lonhard erzählt im Lau-Gewand Mörikes Geschichte, die im Anschluss von Gestalt-Therapeutin Monika Ungers im „Fröhlichen Nix“ interpretiert wird. Start ist um 18 Uhr am Blautopf. Kosten: zehn Euro.

Am Samstag, 16. Juni, geht es ab 20 Uhr um bezaubernde Balladen. Andy von Treuberg habe zwar einen deutschen Namen, stamme aber aus Northumberland. Mit seinen Gitarren zupfe er melodische Landschaften, in denen Cathy Dangels warme und klare Stimme mal eine kräftige Sonne und mal einen romantischen Mond dazumalt. Irische Folksongs wechseln sich dabei mit französischen Chansons ab.

Die CD „Koboldstanz“ wird am Sonntag, 17. Juni, ab 19 Uhr präsentiert. Es ist die neue Scheibe von Otto Menner und Johannes Hettrich. Der Titel deutet laut Mitteilung schon darauf hin, dass manches Stück etwas verzwickt ist. Die Kompositionen bewegen sich weg vom „immer schneller, immer lauter, immer schriller ...“ – abseits vom Mainstream, und doch klingen sie mal nach Rock, mal nach Jazz, mal folkig oder mal nach Klassik.

Ein spannendes Konzert steht am Freitag, 22. Juni, an. Ab 20 Uhr tritt der VHS-Chor unter dem Motto „Fort!“ auf. Liebgewonnen und altvertraut absolvieren die „Weibsbilder“ alljährlich dieses Konzert im Nix. Unter dem diesjährigen Motto offeriert der Chor ein buntes Liedrepertoire aus verschiedenen Epochen und Ländern. Das Lied „kein schöner Land“ findet laut Mitteilung ebenso Platz wie der bekannte amerikanische Folksong von Woody Guthrie oder „Das Haus am See“ von Peter Fox. Ideen, Gedichte und gemeinsame Überlegungen sind in die Performance mit eingeflossen. Die Leitung hat Beate Schneck mit der Unterstützung von Mirjam Heuthe am Klavier.

Um Urgewalt und Farbenpracht soll es am Samstag, 30. Juni, ab 17 Uhr gehen. Dann treffen sich laut Mitteilung eine Vielzahl von Malern, bildenden Künstlern und auch ein paar Kunsthandwerks- und Aktionskünstler mitten auf dem Blaubeurer Kirchplatz zu einer großen Open-Air-Ausstellung. Umrahmt von Straßenmusik, allerlei Überraschendem und gastronomischer Betriebsamkeit biete Blaubeuren eine Plattform, Kontakte zu knüpfen, geballte Motiv-Eindrücke auf sich wirken zu lassen, Lieblingsbilder zu ergattern oder einfach nur eine gute Zeit in der historischen Altstadt zu haben.

Noch bis zum 30. Juni wird im Blaubeurer Nix die Ausstellung von Stephan Danier gezeigt. Die Finissage mit dem Künstler ist zum Abschluss ab 19 Uhr geplant. Danier wurde in Ulm geboren und wohnt in Neenstetten. Seit 2010 arbeitet er dort in seinem Atelier.