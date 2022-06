Kleines, aber feines Chorfestival in Blaubeuren

Freunde der Chormusik können vom 24. bis 26. Juni in Blaubeuren Chöre unterschiedlicher Gattungen erleben. Beim „Festival Vokal“ treten sieben Chöre auf. Dabei ist Mitsingen ebenso angesagt wie ein Schnupper-Gesangsunterricht. „Mir ist das Chorsingen und Chordirigieren ein Herzensanliegen“, sagt Kantor Cornelius Weißert, der jetzt zum ersten Mal in der Blautopfstadt ein ganzes Festivalprogramm zusammengestellt hat. „Mit der Chormusik haben wir einen Schatz, der in ganz verschiedenen Facetten an diesem Wochenende gehoben werden soll.“ Die menschliche Stimme sei das ursprünglichste Instrument und jeder könne sie einsetzten, so der engagierte Chorleiter.

Der Freitagabend ist für jungen Stimmen reserviert. In einem Abendkonzert werden die Jugendchöre der Stadtkirche Blaubeuren, der Stiftskirche Herrenberg sowie der Chor des Blaubeurer Joachim-Hahn-Gymnasiums auftreten. Dabei dürfen auch die Besucherinnen und Besucher mit einstimmen.

Singfreudige können sich auch am Samstag beim Offenes Singen an verschiedenen Plätzen der Altstadt beteiligen. „Von modernen Popsongs bis zum Volkslied, für jedes Alter ist was dabei“, verspricht der Kirchenmusiker. Mit dem Vokalensemble „Barberpapas“ gibt es bei der „Musik zur Marktzeit“ in der Stadtkirche typische Barbershop-Musik. Im Matthäus-Alber-Haus können Interessierte nachmittags bei einem professionellen Gesangsunterricht ihre eigene Stimme ausprobieren. Bei der „Nacht der Profichöre“ am Samstagabend gastieren der Kammerchor der Musikhochschule Stuttgart und das junge Männerensemble „Varietas Cantandi“. Auch die „Barberpapas“ sind noch einmal vertreten. „Beim Kammerchor wird romantische Chorliteratur mit feinster Gesangskultur geboten“, schwärmt Weißert.

Mit Gospelmusik im Gottesdienst in der Stadtkirche klingt das kleine Festival am Sonntag aus „Neben Spirituals wird auch „Freedom“ von Duke Ellington aufgeführt“, verspricht der Cornelius Weißert. Er ist gespannt, wie das vielseitige Programm in der ganzen Region ankommt.

Alle Veranstaltungen des Festivals Vokal sind kostenlos, außer die „Nacht der Profichöre“. Für dieses Konzert gibt es Karten im Vorverkauf unter www.reservix.de und bei der Tourist-Info Blaubeuren am Kirchplatz (im Urmu).