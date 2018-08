Kleine Knochen geben Aufschluss über den Klimawandel

Das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren ist am Kirchplatz 10 zu finden. Die Mitarbeiter sind unter Telefon 07344 / 966990 sowie per E-Mail unter info@urmu.de zu erreichen. In der Sommersaison, das heißt vom 15. März bis zum 30. November, hat das Urgeschichtliche Museum immer dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen rund um das Urgeschichtliche Museum finden Interessierte im Internet unter www.urmu.de