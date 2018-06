Klau bei der Arbeit: Dieb nutzt Besprechungszeit

An ihrer Arbeitsstelle ist am Dienstag in Blaubeuren eine Frau bestohlen worden.

Die 35-Jährige war am Nachmittag in ihrem Büro. Dort hatte sie auch ihre Handtasche abgestellt. Während die Angestellte bei einer Besprechung war, nutzte ein Dieb die Gelegenheit. Er schlich sich in das Büro, das nicht verschlossen war. Der Unbekannte fand die Handtasche und nahm sich die Geldbörse. Mit dieser verschwand er. So erbeutete er nicht nur das Geld der Frau, sondern auch die Ausweise.

Der Polizeiposten Blaubeuren (07344 / 96350) ermittelt.