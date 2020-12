Klapperstorch sorgt für neuen Geburtenrekord

Noch nie gab es ein 600. Baby innerhalb eines Jahres im Blaubeurer Alb-Donau-Klinikum. Umso schöner, dass die anhaltend hohe Nachfrage von Schwangeren und ihren Partnern diesen neuen Rekord möglich macht. Das Jubiläumskind heißt Lu Gian Pavlic und wurde am 13. Dezember um 2 Uhr geboren.

Der kleine Junge wog 3720 Gramm und war 55 Zentimeter groß. Hebamme Birgit Bleilinger und die leitende Ärztin Ute Mayer-Weber halfen Mutter Anita Weiss, ihren Sohn zu entbinden. Lu Gian hat bereits mehrere größere Geschwister. Er durfte bereits am Tag nach seiner Geburt zusammen mit seinen Eltern in sein Zuhause nach Tomerdingen, wo die Familie lebt. Andreas Pavlic und seine Lebensgefährtin Anita Weiss hatten sich nach schlechten Erfahrungen bei der letzten Geburt im Bekanntenkreis umgehört und sind so auf die Klinik in Blaubeuren gestoßen. Die guten Erfahrungen ihrer Bekannten konnten sie dann vor Ort auch selbst machen. „Wir waren wirklich vollkommen zufrieden, der Service war super, die Hebammen waren sehr nett und immer für uns da und auch das Essen war lecker“ sagt Papa Andreas Pavlic im Rückblick. Dass sein Sohn das erste 600. Baby in Blaubeuren ist, macht den Papa stolz. Foto ADK Gmbh