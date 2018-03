Kindergarten Pusteblume soll erweitert werden

Der Kindergarten Pusteblume in Blaubeuren soll weiterentwickelt werden. Vorgesehen ist eine Erweiterung um eine Inklusions- und eine Krippengruppe (U3) sowie die Umwandlung einer bestehenden Kindergartengruppe (Ü3) in eine zeitgemischte Ganztagsgruppe. Die Mitglieder des Blaubeurer Gemeinderates haben darüber in ihrer jüngsten Sitzung gesprochen und ein einstimmiges Votum für den Vorschlag der Verwaltung abgegeben.

Plan je nach Finanzlage

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung beschlossen, dass zum einen die evangelische Kindertagesstätte Dodelweg um eine Ü3-Ganztagsgruppe mit 20 Plätzen erweitert wird und zum anderen geprüft wird, wie der Kindergarten Pusteblume mit Blick auf die Betreuungsformen und -arten bedarfsgerecht weiterentwickelt werden kann. Ziel der Kommune ist es, bis zum Kindergartenjahr 2019/2020 je nach Finanzlage ein entsprechendes bedarfsgerechtes Angebot in Blaubeuren anzubieten.

Bedarf ist ein Faktor

Für die Entwicklung des Kindergartens würden mehrere Faktoren berücksichtigt. Die allgemeine Entwicklung zeige, dass der Bedarf an Ganztagsplätzen im Ü3-Bereich steige. Deshalb sei es auch so wichtig, zu reflektieren, wie sich der Kindergarten Pusteblume im Hinblick auf die Betreuungsangebote – also beispielsweise verlängerte Öffnungszeiten – entwickeln soll. Außerdem habe sich gezeigt, dass die vorhandenen Betreuungsangebote für U3-Kinder in der Tal-Lage sehr gut angenommen und beansprucht werden. Zudem werde das Thema Inklusion immer wichtiger. Die Schaffung einer Außenstelle des Schmiechtalkindergartens ermögliche Kindern mit Behinderung eine wohnortnahe Betreuung. Außerdem würden Kinder mit und ohne Behinderung beteiligt und könnten daraus profitieren.

Blick auf weitere Einrichtungen

Motivation für die Entwicklung der Kita sei zudem der Blick auf die weiteren Einrichtungen gewesen. Bis zum Ende des Kindergartenjahres 2017/2018 sind die städtischen Krippen in Weiler und Gerhausen sowie die evangelische Kinderkrippe Dodelweg voll belegt. Die katholische Krippe St. Josef in Blaubeuren hat aktuell noch drei Plätze frei. Deswegen hatte die Stadtverwaltung den Gemeinderäten vorgeschlagen, eine der beiden bestehenden Ü3-Gruppen im Kindergarten Pusteblume in eine zeitgemischte Gruppe mit maximal zehn Ganztagsplätzen umzuwandeln. Die Folge: Die Gesamtzahl der Ü3-Plätze reduziere sich von 53 auf 50 Plätze. Außerdem wird die Kita um eine Kinderkrippe mit maximal zehn Plätzen und zu einer Außenstelle des Schmiechtalkindergartens mit maximal sechs Plätzen erweitert.

Mit Blick auf die finanziellen Belange sind einmalige Investitionskosten zwischen 1,09 und 1,52 Millionen Euro im Haushaltsplan 2019 vorgesehen.