Eine Achtjährige ist am Dienstag bei einem Unfall in Blaubeuren leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, musste das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 16.45 Uhr fuhr die Achtjährige auf ihrem Fahrrad in der Siedlungsstraße. Als sie auf den Gehweg wechseln wollte, stürzte sie. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Krankenwagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an ihrem Mountainbike blieb gering.