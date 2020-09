Kicker mischen sich trotz Corona-Verdacht unters Volk

In der Fußball-Bezirksliga wurde am Sonntag die Partie des TSV Obenhausen bei Srbija Ulm kurzfristig wegen eines Corona-Verdachtsfalls in den Reihen der Mannschaft aus dem Rothtal abgesagt. Diese konsequente Linie des Verbands wirft allerdings auch Fragen auf. Wie haben sich beispielsweise die Spieler aus den Reihen des Vereins mit dem Verdachtsfall zu verhalten? In Holzschwang mischten sich einige Obenhausener Kicker munter unters Volk, um den kommenden Gegner unter die Lupe zu nehmen. Das sorgte bei einigen Verantwortlichen der Spielgemeinschaften Aufheim/Holzschwang und Ingstetten/Schießen für Unverständnis.

TSV Langenau – SV Tiefenbach 4:1 (3:0). Schwere Zeiten für Tiefenbach: Die Truppe von Trainer Christoph Schregle verlor nicht nur das Spiel, sondern mit Julian Eisele (75.) und Simon Zweifel (77.) auch zwei Spieler nach Ampelkarten. Schregle selbst sah in der 78. Minute ebenfalls Gelb-Rot. Langenau legte mit den Toren von Christian Bohnacker (5.) und Julian Schleich (11.) richtig los. Als Elias Wekemann mit einem verschossenen Elfer die Möglichkeit zum Anschluss vergab, ging bei Tiefenbach überhaupt nichts mehr. Andre Färber (37.) und Jannik Kräutter per Elfer (64.) entschieden die Partie. Julian Hürter konnte auf der Gegenseite nur noch kosmetisch aktiv werden (66.).

FC Blaubeuren – TSG Söflingen 2:2 (2:1). Söflingen ging durch Sebastian Gwehn (7.) in Führung. Danach wachte Blaubeuren auf und drehte mit den Treffern von Tomasz Strzelec (32.) und Zdravko Gospocic (45.) die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verpennten die Hausherren erneut den Anfang und kassierten durch Niklas Nolle den Ausgleich (49.).

SV Thalfingen – TSV Bermaringen 3:1 (1:0). In der offenen Partie hatte Thalfingen durch Tim Rabus (28.) zunächst die Nase vorn. Ein von Patrick Simmank verwandelter Elfer (51.) beflügelte die Gäste jedoch. Thalfingen erwies sich dennoch in der Verwertung der Möglichkeiten abgezockter und entschied durch Philipp Simon (85.) und Daniel Glöggler (90.) das Spiel.

SC Staig – TSV Blaubeuren 4:2 (1:1). Staig hatte schon der Pause leichte Vorteile, musste aber nach der Führung von Manuel Kohn (19.) durch Max Deißler (25.) den Ausgleich hinnehmen. Nach der Pause war der SC dann aber klar Herr im eigenen Haus und leuchtete dem Aufsteiger mit den Toren von Patrick Geiselmann (62.), Dominik Ruelius (77.) und Fabian Möbius (83.) heim. Auch Sezai Zehiroglus Anschluss (85.) änderte daran nichts mehr.

SV Lonsee – SC Türkgücü Ulm 4:2 (2:0). Lonsee gelang mit den. frühen Toren von Nick Uhlmann (5.) und Marcel Wiesner (10.) ein Auftakt nach Maß. Simon Wörz erzielte sogar das 3:0 (75.), bevor Rosario Lentini (77.) verkürzte. Wiesner stellte kurz den alten Abstand wieder her (87.). Sezai Zehiroglu (90.) verkürzte erneut.

FC Burlafingen – SV Jungingen 4:4 (3:2). Dieses Ergebnis war nur möglich, weil beide Defensivreihen nur rudimentär vorhanden waren. Für Burlafingen trafen Marcin Czerwinski (5., 27., 54.) und Christoph Blaschke (32.). Auf Seiten der Gäste zeichneten Benjamin Hajdarevic (4.), Henrik Hülsmann (18., 86.) und Tim Bärtele (62.) für die Tore verantwortlich.

TSV Blaustein – FC Hüttisheim 7:1 (4:0). Moritz Lotz (5., 21.), Ozan Aras (25.), Marius Veith (29., 65.), Yannick Otto (77./FE.) und Sebastian Hinkl (80.) schossen das für Hüttisheim noch schmeichelhafte Ergebnis heraus. Ali Kemal Kilic gelang noch der Ehrentreffer.

SGM Aufheim/Holzschwang - SGM Ingstetten/Schießen 4:1 (1:0). Beim Führungstreffer von Leon Dietz aus etwa 25 Metern (7.) machte zudem Ingstettens Keeper Christian Jaksch keine glückliche Figur. Nicolas Eigner (47.) und Timo Eller (54.)stellten nach der Pause schnell auf 3:0. Daran änderte auch das unglückliche Eigentor von Mayerhofer (58.) nicht mehr. Im Gegenteil: Die Hausherren packten in der 73. Minute mit dem Treffer von Hannes Baur sogar noch einen drauf.