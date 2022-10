Kaputter Kickplatz: Stadt entschuldigt sich beim FC Blaubeuren

Nach dem Drama über das abgesagte Spiel gegen den SV Neresheim muss es für den FC Blaubeuren erst einmal im normalen Modus weitergehen, um weitere wichtige Punkte gegen die Abstiegsränge zu sammeln. Am Sonntag (15 Uhr) geht es nun zum TSGV Waldstetten, der derzeit auf Rang sechs steht.

Ruhe herrscht nach dem abgesagten Spiel gegen den SV Neresheim am vergangenen Wochenende beim FCB natürlich keine. Denn noch ist unklar, ob die Partie verschoben werden kann, oder ob sie gegen den FC Blaubeuren gewertet wird. FCB-Abteilungsleiter Erdem Kesmer sagt am Mittwoch: „Wir haben eine offizielle Stellungsname an den Württembergischen Fußballverband (WFV) geschickt. Vor der kommenden Woche wird aber nichts passieren. Aber Fakt ist, dass wir jetzt ein Problem mit dem Spielfeld haben. Ich glaube nicht, dass wir das nächste Heimspiel auf unserem Rasen austragen können.“

Bauhofleiter entschuldigt sich beim FCB

Nachdem der Platz in der vergangenen Woche von einem Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Blaubeuren teilweise platt gewalzt wurde, nimmt der Bauhofleiter Jürgen Eissler auf Anfrage zu dem Vorfall so Stellung: „In guter Absicht wollte unser städtischer Mitarbeiter am vergangenen Freitag den Sportplatz Gerhausen mähen und gleichzeitig das herabgefallene Laub im 16-Meter-Raum beseitigen. Leider hat der schwere Rasenmäher dabei Fahrspuren auf dem Platz hinterlassen.

Diese haben dazu geführt, dass der Platz am vergangenen Wochenende nicht mehr bespielt werden konnte. Als Ausweichmöglichkeit wurde dem FC Blaubeuren der Übungsplatz in Blaubeuren zur Verfügung gestellt. Die Stadt prüft nun in Abstimmung mit den örtlichen Vereinen, ob für weitere Spiele eine Ausweichmöglichkeit auf den städtischen Sportplätzen angeboten werden kann. Der Stadt Blaubeuren und der Mitarbeiter des Bauhofes entschuldigen sich für die entstandenen Umständen. Es war gut gemeint, aber nicht gut gemacht.“

Jetzt hofft der FCB, auf ein anderes Gelände ausweichen zu können. Kesmer sagt: „Das ist natürlich nicht optimal, aber insgesamt muss sich einiges ändern, auch was unsere Trainingsbedingungen anbelangt. In der Landesliga ist es einfach zu wenig, nur zwei Mal alleine trainieren zu können.“

Vorwürfe von Neresheim

Derweil werfen die Neresheimer Fußballer dem FCB laut einem Bericht in der Gmünder Tagespost vor, sich gegen einen Umzug und das Herrichten des Trainingsplatzes gesträubt zu haben. Der Neresheimer Trainer Andreas Mayer gibt dort zu Protokoll, man habe Blaubeuren sogar im Vorfeld angeboten, das Heimrecht zu tauschen, also dass die Blaubeurer auf die Ostalb fahren könnten, wenn ihr Platz nicht bespielbar ist. Aber auch das sei abgelehnt worden. So etwas, sagt der Trainer der Tagespost, sei ihm noch nie untergekommen. Und natürlich hoffen die Neresheimer darauf, dass das Sportgericht gegen Blaubeuren entscheidet.

Dennoch beschäftigen den FC Blaubeuren nun erst einmal noch wichtigere Dinge: Am Sonntag geht es für den FCB zum TSGV Waldstetten. Abteilungsleiter Kesmer sagt: „Waldstetten spielt eine starke Saison. Unser Abstand nach unten ist geschmolzen, deshalb müssen wir uns mit einem Sieg mit Mittelfeld etablieren.“