Kandidat will Bürgermeisterwahl anfechten

Die Wahl zum Bürgermeister in Blaubeuren fand am 15. April statt. Der derzeitige Amtsinhaber Jörg Seibold (parteilos) trat gegen die beiden weiteren Kandidaten Friedhild Miller und Karl Scherm an und setzte sich durch.

Laut eigenen Aussagen – die Scherm in einem Schreiben verfasste, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt – habe er bereits vor der Wahl, nämlich am 24. März, dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses der Stadt Blaubeuren in Person von Erich Straub angekündigt, die Wahl „unmittelbar nach Vollzug“ anzufechten. Scherm weiter in seinem Schreiben: Die Wahlanfechtung habe er noch am 15. April an die Kommunalaufsicht übermittelt. „Bislang ohne jegliche Reaktion“, so der Nattheimer.

Die SZ hat nachgehakt und bei der Kommunalaufsicht beim Landkreis sowie bei der Stadt Blaubeuren nachgefragt. „Eine förmliche Wahlanfechtung liegt uns nicht vor“, sagt Bernd Weltin, der Pressesprecher des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis. Der Blaubeurer Hauptamtsleiter Reiner Striebel bestätigt auf Anfrage ebenfalls: „Bei der Stadt Blaubeuren ist kein Einspruch eingegangen.“

