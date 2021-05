Junger Fahrer rammt einen Zaun

In Blaubeuren ist am Dienstagabend ein junger Fahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Das meldet die Polizei.

Laut der Polizeimeldung fuhr der 18-Jährige in einem Auto gegen 20.15 Uhr im Dodelweg in Richtung Eduard-von-Lang-Straße. In einer Rechtskurve habe er offenbar das Lenkrad nicht ausreichend eingeschlagen, so die Polizei. In der Folge kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun.

Der Lenker des Pkw überstand den Unfall ohne Blessuren. Den Sachschaden an dem Auto schätzt die Polizei hingegen auf ungefähr 4000 Euro.