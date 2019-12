Junge Frau fährt in den Gegenverkehr

Bei einem Unfall auf der B28 bei Blaubeuren wurden am Donnerstagabend drei Menschen verletzt.

Kurz vor 21 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem VW auf der B28 von Seißen in Richtung Blaubeuren. In einer Rechtskurve verlor sie auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein 55-Jähriger kam mit seinem Peugeot entgegen. Er konnte nicht mehr ausweichen. Die Autos stießen zusammen und kamen in einer Leitplanke zum Stehen. Bei dem Unfall erlitten der Peugeot Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Die B28 war bis etwa 23 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.