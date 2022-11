Jubiläumsprogramm in der Talmühle

Der November wird als der tristeste Monat im Jahreslauf betrachtet. Dem stemmt sich die Kultur entgegen. Im Theater in der Talmühle wird das elfjährige Jubiläum des Kaspertheaters gefeiert. Wie die Theatermacher ankündigen, dürfen diesmal die Kinder bestimmen, welche Kasperpuppen auftreten dürfen, und zwar am Samstag, 5. November, und am Sonntag, 6. November, jeweils ab 15 Uhr. Der Kasper und seine Freundinnen und Freunde sind gespannt, wer für die Kinder eine Geschichte erzählen darf.

Ein weiteres strahlendes Licht erhellt den „Nebelmond“, wenn am Samstag, 12. November, ab 20 Uhr, Hans-Jörg Autenrieth als „Man in Black“ auf der Gitarre spielt und Lieder des legendären Countrysängers Johnny Cash singt. Aber auch Titel anderer Sänger gehören zu Repertoire des „Blaubeurer Johnny Cashs“.

Wie man das Lachen wieder lernen kann zeigt das Marionettenspiel „Wie die schöne Lau das Lachen lernte“ am Sonntag, 20. November, um 16 Uhr, und am Donnerstag, 24. November, erzählt Barbara Rinker Märchen aus alter Zeit und aller Welt. Begleitet wird sie dabei von Traude Fülle mit dem Akkordeon.