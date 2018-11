Jede Pflanze hat ihre persönlichen Insekten

Bekannte aber auch durchaus überraschende und unerwartete Gründe für das stetig voranschreitende Insektensterben hat Professor Johannes Steidle, der bei der Uni Hohenheim das Fachgebiet Tierökologie betreut, benannt. Rund 80 Besucher sind der Einladung der BUND-Gruppen Berghülen, Blaubeuren, Blaustein und Laichingen in den Konferenzraum der Stadthalle in Blaubeuren gefolgt.

Netzfallen aufgestellt

Nach einer Einführung von BUND-Mitglied Wolfgang Becker gab Johannes Steidle seinem Publikum einen Überblick über die Problematik des Insektensterbens. Bekannt sei es schon seit den 60er Jahren, dass die Zahl der Insekten zurückgehen. Allerdings habe man dies nie systematisch untersucht und begleitet. Umso aufrüttelnder war die über viele Jahre hinweg angelegte Studie des Entomologische Vereins Krefeld. Die Insektenliebhaber haben zahlreiche Netzfallen aufgestellt. Die Insekten, die in die Falle geraten sind, wurden in Flaschen gesammelt und ihr Gewicht gemessen. „Innerhalb 27 Jahre ist allein die Biomasse um 70 bis 80 Prozent zurückgegangen“, führt Steidle aus.

Dass die Insekten nicht nur lästige kleine Krabbeltiere sind, zeigte Steidle anhand von Zahlen einer Studie. In den USA wurde der Wert der „Serviceleistung der Ökosysteme“, davon haben Insekten einen wesentlichen Anteil, weltweit auf rund elf Billionen US-Dollar errechnet. Dabei wurde die Reinigung von Wasser berücksichtigt, die Bestäubung von Pflanzen, die mit 150 Milliarden Euro den kleinsten Anteil hat, bis zur sogenannten Biodegradation, also der Unterstützung bei Verwesungsprozessen berechnet. „In einem Ökosystem greifen viele Rädchen ineinander. Jedes Rädchen ist eine Tierart, darunter auch Insekten. Und je mehr Rädchen ausfallen, desto schwieriger wird es fürs gesamte System“, zeigt der Referent auf.

Rolle des Klimawandels

Als Grund für den Rückgang der Insektenvielfalt nennt Steidle zahlreiche Faktoren und Überlegungen. Der Klimawandel spielt seiner Ansicht nach eine untergeordnete Rolle. Anders könnte es bei der Windkraft aussehen. Dazu zeigt er das Foto eines Windradflügels, der schwarz paniert mit zerplatzten Insektenkörpern war. „Das muss noch genauer erforscht werden“, räumt er ein. Dass Insekten durch Mobilfunkstrahlung durch den Mikrowelleneffekt sterben, hält er für eher unklar. Auch hier fehlen die Grundlagen durch Studien.

Ein wichtiger Grund jedoch für den Rückgang der Tiere sei die Lichtverschmutzung. „Das Licht hat einen negativen Einfluss auf die Orientierung der Insekten“. Sie werden angelockt, geblendet und können dadurch weder Paarungspartner, Beute oder Feinde erkennen. Dieses Thema sei weltweit von Bedeutung, nicht nur in Deutschland. Nachgewiesen ist, dass die Populationen von Insektenarten, die sich vom Licht angezogen fühlen, stark zurückgehen.

Eine weitere Überlegung war der Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr. Doch passt die Größe Fläche, die aktuell bei rund 14 Prozent liegt, nicht zur der enorm hohen Zahl des Rückgangs der Insekten von bis zu 80 Prozent.

Landwirtschaft ist Hauptverursacher

Nun rückt der Hauptverursacher in den Fokus: die Landwirtschaft. Im Wald habe man weniger Probleme mit dem Artenrückgang. Wobei Steidle wie auch die Veranstalter vom BUND betonen, dass es sich dabei nicht um die einzelnen Bauern handle, sondern um das EU-weite agrarpolitische System. „Problem ist die Düngung, die Mahd, die Pestizide und vor allem der Strukturverlust der Flächen“, zählt Steidle auf. Insekten sind extrem heikel. Jede Art frisst nur ganz wenige Pflanzenarten – jede Pflanze hat ihre persönlichen Insekten. „Vom Rainfarn beispielsweise leben 24 Insektenarten. Fällt diese Pflanze weg, sterben auch all die betroffenen Insektenarten“, gibt Steidle ein Beispiel. Die Pflanzenvielfalt und somit auch die der Insekten geht durch häufige Mahd der Wiesen zurück, Blumen können nicht mehr aussamen, langsam wachsende Pflanzen haben keine Chance gegen wuchsfreudige wie den Hahnenfuß. Gifte wirken nicht immer sofort tödlich für das Insekt sondern subtil. Die Tiere verlieren ihre Orientierung und finden so nicht mehr zum Nest zurück und auch keine Partner mehr.

Strukturverlust als Hauptgrund

Als Hauptgrund macht Johannes Steidle allerdings den Strukturverlust in den Flächen aus. Kleine Äcker weichen großen Schlägen. Feldraine fallen weg. Die von der Agrarpolitik vorgeschriebenen Blühmischungen hält Steidle im Hinblick auf Wildbienen nicht für hilfreich, da häufig keine einheimischen Pflanzen darin vorkommen würden. Ebenso hält er viele weitere Maßnahmen der Politik zum Umwelt- und Artenschutz für fragwürdig. „Die Politiker sollten besser auf beratende Institutionen hören“ sagt er. Neben den Politikern sieht Steidle vor allem den Verbraucher in der Pflicht. „60 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche wir für Futter von Nutztieren verwendet. Also müssen wir weniger Fleisch essen. In Umfragen sind viele Verbraucher bereit, weniger Fleisch in der Woche zu essen und mehr Geld für hochwertige Lebensmittel zu bezahlen.“ Doch sein dies noch zu wenig. Der Wille der Verbraucher müsse deutlicher beim Handel ankommen. Erst dann sei ein Umdenken zu erwarten. Auch sei bei den Menschen das Wissen über die Lebensweise von Insekten kaum vorhanden. Insektenhotels sind eine gute Lösung – aber nur für einen kleinen Teil der Tiere. Die meisten Insektenarten leben im Boden. Das ist keine gleichmäßige Blumenwiese gefragt sondern lückiger Bestand mit freien Boden.