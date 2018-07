International erfolgreicher Soulsänger gastiert am Blautopf

Am zweiten Wochenende der Sommerbühne kommt mit Ola Onabulé am Samstag, 21. Juli, ein international erfolgreicher Künstler an den Blautopf. Der in England geborene Songwriter ist Sänger, Arrangeur und Produzent in einer Person, dazu noch charismatischer Entertainer und ergreifender Geschichtenerzähler.

Sein Songstyling ist einzigartig. Er hat die Fähigkeit, kulturelle und musikalische Grenzen mit dem Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit zu überschreiten. Er ist ein Gesangskünstler mit der Poesie eines Singer-Songwriters und der Raffinesse des Jazz. Die dramatische Emotionalität der Seele, die Leichtigkeit der Popmusik und die Originalität seiner nigerianischen Wurzeln verschmelzen zu einem einzigartigen Gemisch. Ein ausdrucksstarker Sänger, der garantiert eine ganz besondere Atmosphäre erzeugt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr mit der Formation Six4Blues mit R&B, Funk, Jazz und Swing.

Das neunöpfige Slavko Benic Orkestr – kurz SBO – unter der Leitung von Drummer Wieland Braunschweiger – hat einen fulminanten und absolut wider den Zeitgeist klingenden Sound. Mit viel Witz und auf musikalisch höchstem Niveau werden hier Funk, Jazz und Latin zu einer energiegeladenen Einheit verschmolzen. SBO zeigt dabei eine klare Reminiszenz an die Fusion-Bands der 80er- und 90er-Jahre. Vielfältigkeit ist dabei Programm, wie schon die Debüt-CD „Weniger ist nicht immer mehr“ zeigt: Wähnt man sich bei „Spy Games“ noch in den Straßen von San Francisco, so sitzt man bei „Kananga“ plötzlich mitten in Havanna. Dem Zuhörer bleiben gemäß des CD-Titels nur wenige Momente zum Luft holen. Und das Überraschende dabei ist, dass das Werk überhaupt nicht nach dem Herkunftsland Deutschland klingt. Die Band kommt aus der Region Reutlingen und dem Remstal. Sie gastiert am Freitag, 20. Juli, um 20 Uhr auf der Sommerbühne am Blautopf.

Mit dem diesjährigen Open-Air-Konzert der Stadtkapelle Blaubeuren, das am Sonntag, 22. Juli, um 19.30 Uhr auf der Sommerbühne am Blautopf stattfindet, werden „Heroes“ gewürdigt. Mit gewohnt fettem Bläsersound, einer ordentlichen Portion Entertainment und einer eigens für das Open Air zusammengestellten Band widmet sie sich an diesem Abend ganz unterschiedlichen „Heroes“: Helden des Sports, Helden der Musik, der Gesellschaft und fiktive Helden.