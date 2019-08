In Tankstelle eingebrochen: Polizei sucht nach Täter

In der Nacht zum Dienstag stieg ein Unbekannter in eine Tankstelle in Blaubeuren ein. Wie die Polizei mitteilt, schlug der noch unbekannte Mann gegen 2.30 Uhr an dem Gebäude an der Karlstraße eine Glastür ein. So sei er in das Innere gelangt, wo er Zigaretten fand. Mit mehreren Schachteln sei er in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Die Polizei bittet um Hilfe

Dabei sei der mutmaßliche Einbrecher von mehreren Zeugen beobachtet worden. Die Polizei suchte sofort nach dem Flüchtigen, konnte ihn laut Mitteilung aber nicht antreffen. Die Polizei habe die Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschaden ist noch unklar.

Wer Hinweise geben kann, möge sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07391/5880.